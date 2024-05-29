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На севере Бурятии разгуливала огромная плюшевая нерпа

На севере Бурятии разгуливала огромная плюшевая нерпа
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Подлеморье"
Скоро нерпа прибудет в Улан-Удэ

В городе Северобайкальск прошла традиционная экологическая акция «По городу гуляла нерпа». Человек в ростовом костюме нерпы успел провести викторины и раздать подарки.

Акция началась в посёлке Заречный, где нерпа встретилась с третьеклассниками. Затем она отправилась в детский сад «Брусничка», потом - в городскую библиотеку, где нерпу уже ждали ученики четвёртого класса. После навестила ребят из 7 и 8 классов гимназии №5.

Путешествие завершилось в Бурятском многопрофильном техникуме инновационных технологий, где нерпа пообщалась со студентами.

В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» сообщили, что скоро нерпа отправится в Улан-Удэ, где также встретится с ребятишками.


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акция нерпы

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