Особый противопожарный режим введён на севере Иркутской области

Он объявлен на территории трёх северных районов региона
Особый противопожарный режим (ОПР) с 28 мая введён в Иркутской области на территории муниципального образования «город Бодайбо и район», Катангского и Мамско-Чуйского районов. Его действие продлится до 8:00 8 июля этого года. Постановление об этом накануне подписал председатель правительства региона Константин Зайцев.
ОПР установлен «в связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических условий и возникающей угрозой населённым пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения безопасности населения Иркутской области», говорится в документе.
На период действия особого противопожарного режима устанавливаются определенные требования. Гражданам запрещается посещение лесов при наступлении III и выше классов пожарной опасности. Исключения сделаны для тех, кто работает в лесу на основании заключённых государственных контрактов, выполняет госзадания по обеспечению пожарной и санитарной безопасности, кто направляется в оздоровительные учреждения, на туристические базы или находится в них, а также участвует в международных соревнованиях, проводимых на спортивных базах, которые расположены в лесной зоне.
Вводится запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора. Запрещается готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с применением специальных приспособлений. Готовить с применением открытого огня можно только в помещениях зданий, предназначенных для проживания, в объектах общепита, а также в зонах для приготовления и приёма пища в палаточных лагерях. Также вступают в силу ограничения охоты и рыбалки в лесных угодьях.
- При прогнозировании усиления ветра свыше 15 м/с в населённых пунктах могут отключать электроэнергию. Большое внимание в постановлении уделено вопросам профилактики природных пожаров, работы с населением, подготовки добровольцев, межведомственного взаимодействия во время пожароопасного периода, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Напомним, ранее постановлением областного правительства с 3 по 17 мая ОПР введён на территории Аларского района, Ангарского городского округа, Балаганского, Баяндаевского, Боханского, Заларинского районов, Саянска, Зиминского района и города Зимы, Иркутска, Иркутского, Качугского, Куйтунского, Нижнеудинского, Нукутского, Ольхонского, Осинского, Слюдянского районов, Тулуна и Тулунского района, Усолье-Сибирского и Усольского района, Усть-Удинского района, городов Черемхово и Свирска, Черемховского района и Чунского муниципального округа, Шелеховского, Эхирит-Булагатского районов. С 8 мая по 24 июня ОПР действует на территории города Братска, Братского, Жигаловского, Казачинско-Ленского, Киренского, Нижнеилимского, Тайшетского районов, Усть-Илимска, Усть-Илимского и Усть-Кутского районов.
Особый противопожарный режим введён на севере Иркутской области
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Движение по нему планируют открыть в конце этого года
Он объявлен на территории трёх северных районов региона
Финансирование получат проекты медиашкол, спортивного фестиваля и патриотического форума
Маршрут живописной экотропы проходит через Бурятию и Иркутскую область
Саяна Санжитова завоевала серебро соревнований
Они собрались жаловаться на сельского главу
Стали известны имена призёров регионального конкурса профессионального мастерства
Малыша назвали Сергеем
Победу праздновал якутский исполнитель
Ограничения введены из-за лесных пожаров
Сборная республики выиграла второе общекомандное место
Соревнования стран СНГ по АРБ завершились в Киргизии
В столице Приморья завершился турнир по спортивной борьбе
Они считают, что офисные работницы в этот день всё равно «не занимаются делом»
Решение приняли депутаты горсовета