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Особый противопожарный режим введён на севере Иркутской области

Особый противопожарный режим введён на севере Иркутской области
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он объявлен на территории трёх северных районов региона

Особый противопожарный режим (ОПР) с 28 мая введён в Иркутской области на территории муниципального образования «город Бодайбо и район», Катангского и Мамско-Чуйского районов. Его действие продлится до 8:00 8 июля этого года. Постановление об этом накануне подписал председатель правительства региона Константин Зайцев.

ОПР установлен «в связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических условий и возникающей угрозой населённым пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения безопасности населения Иркутской области», говорится в документе.

На период действия особого противопожарного режима устанавливаются определенные требования. Гражданам запрещается посещение лесов при наступлении III и выше классов пожарной опасности. Исключения сделаны для тех, кто работает в лесу на основании заключённых государственных контрактов, выполняет госзадания по обеспечению пожарной и санитарной безопасности, кто направляется в оздоровительные учреждения, на туристические базы или находится в них, а также участвует в международных соревнованиях, проводимых на спортивных базах, которые расположены в лесной зоне.

Вводится запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора. Запрещается готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с применением специальных приспособлений. Готовить с применением открытого огня можно только в помещениях зданий, предназначенных для проживания, в объектах общепита, а также в зонах для приготовления и приёма пища в палаточных лагерях. Также вступают в силу ограничения охоты и рыбалки в лесных угодьях.

- При прогнозировании усиления ветра свыше 15 м/с в населённых пунктах могут отключать электроэнергию. Большое внимание в постановлении уделено вопросам профилактики природных пожаров, работы с населением, подготовки добровольцев, межведомственного взаимодействия во время пожароопасного периода, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Напомним, ранее постановлением областного правительства с 3 по 17 мая ОПР введён на территории Аларского района, Ангарского городского округа, Балаганского, Баяндаевского, Боханского, Заларинского районов, Саянска, Зиминского района и города Зимы, Иркутска, Иркутского, Качугского, Куйтунского, Нижнеудинского, Нукутского, Ольхонского, Осинского, Слюдянского районов, Тулуна и Тулунского района, Усолье-Сибирского и Усольского района, Усть-Удинского района, городов Черемхово и Свирска, Черемховского района и Чунского муниципального округа, Шелеховского, Эхирит-Булагатского районов. С 8 мая по 24 июня ОПР действует на территории города Братска, Братского, Жигаловского, Казачинско-Ленского, Киренского, Нижнеилимского, Тайшетского районов, Усть-Илимска, Усть-Илимского и Усть-Кутского районов.

Иркутская область особый противопожарный режим

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