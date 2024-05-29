В столице Бурятии нашли «туалетный ужас»

Общественники заявили, что такого безобразия в 21 веке быть не должно



В региональном отделении Народного фронта обратили внимание на туалет на конечной остановке трамвая № 4 на улице Октябрьская в Улан-Удэ. Общественники решили, что там справляют естественную нужду сотрудники МУП «Управление трамвая». Во всяком случае, один из жителей столицы Бурятии сам заснял на камеру человека и подумал, что это не то водитель, не то кондуктор.



«Фронтовики» уже окрестили отхожее место «туалетным ужасом». Дверь клозета еле держится на одной петле, а внутри валяются бутылки, пакеты и прочий мусор.



Активисты заявили: «такого безобразия вообще не должно быть в 21 веке» и призвали городскую администрацию как-то решить этот вопрос.



В МУП, в свою очередь, пояснили, что диспетчерский пункт «Управления трамвая» на конечной ЛВРЗ закрыли ещё в 2000-х годах. Какое-то время туалетом пользовались водители и кондукторы, но вскоре и он прекратил работу. А не так давно в этом месте появился пункт приёма металлолома, стекла и бумаги.



- И с тех пор этот объект облюбовали асоциальные жители, которые выломали замок и дверь. Они распивают спиртные напитки, засорили территорию вокруг подстанции и конечной трамвайной остановки, – отметили в пресс-службе предприятия.



Для сотрудников МУП есть благоустроенные санитарные комнаты на остановках «Мелькомбинат» и ПОШ. Туалет на «конечке» пообещали демонтировать в самое ближайшее время, чтобы «не вызывать ассоциации с трамвайным управлением».



