В райцентре в Бурятии разрослась огромная стихийная свалка



Недавно в Кабанске ликвидировали несанкционированную свалку. Её убрали силами районной и местной администрации. На стихийном полигоне обнаружили не только строительный и крупногабаритный мусор, но и биологические отходы. А это значит, что местные жители, несмотря на запрет, продолжают вывозить и складировать там ТКО.



Для выявления нарушителей в этом месте решили установить камеры круглосуточного видеонаблюдения. Любителям выбрасывать мусор где попало грозят немалые штрафы. Кроме того, автомобиль, на котором привезли ТКО, могут конфисковать.



Сельчан предупредили, что весь строительный и садовый мусор можно беспрепятственно вывозить на полигон в Селенгинске. Борьба со свалками в районе ведётся в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».



- Места несанкционированного размещения отходов выявляют вокруг населенных пунктов и контейнерных площадок. Их обследуют и включают в реестр объектов накопленного вреда для дальнейшей работы, – рассказали на официальной странице райадминистрации.



