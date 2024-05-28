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В райцентре в Бурятии разрослась огромная стихийная свалка

В райцентре в Бурятии разрослась огромная стихийная свалка
Общество, 
Её решили взять под круглосуточное видеонаблюдение

Недавно в Кабанске ликвидировали несанкционированную свалку. Её убрали силами районной и местной администрации. На стихийном полигоне обнаружили не только строительный и крупногабаритный мусор, но и биологические отходы. А это значит, что местные жители, несмотря на запрет, продолжают вывозить и складировать там ТКО.

Для выявления нарушителей в этом месте решили установить камеры круглосуточного видеонаблюдения. Любителям выбрасывать мусор где попало грозят немалые штрафы. Кроме того, автомобиль, на котором привезли ТКО, могут конфисковать. 
 
Сельчан предупредили, что весь строительный и садовый мусор можно беспрепятственно вывозить на полигон в Селенгинске. Борьба со свалками в районе ведётся в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
 
- Места несанкционированного размещения отходов выявляют вокруг населенных пунктов и контейнерных площадок. Их обследуют и включают в реестр объектов накопленного вреда для дальнейшей работы, – рассказали на официальной странице райадминистрации.

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