В Бурятии уставшего от службы военного отправили в колонию

Мужчина проведёт там шесть с половиной лет



Недавно перед Кяхтинским гарнизонным военным судом предстал военный из Бурятии. Как выяснилось, ему захотелось отдохнуть от своих обязанностей. В начале октября мужчина не явился на службу в установленный регламентом срок



Три с лишним месяца спустя, 18 января, военнослужащего задержали сотрудники полиции. Против него возбудили уголовное дело по части 5 статьи 337 Уголовного кодекса РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Суд путём частичного сложения наказаний дал ему шесть с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу, говорится в официальном telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

