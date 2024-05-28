Мужчина проведёт там шесть с половиной лет
Недавно перед Кяхтинским гарнизонным военным судом предстал военный из Бурятии. Как выяснилось, ему захотелось отдохнуть от своих обязанностей. В начале октября мужчина не явился на службу в установленный регламентом срок
Три с лишним месяца спустя, 18 января, военнослужащего задержали сотрудники полиции. Против него возбудили уголовное дело по части 5 статьи 337 Уголовного кодекса РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Суд путём частичного сложения наказаний дал ему шесть с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу, говорится в официальном telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.
В Бурятии уставшего от службы военного отправили в колонию
Происшествия, Фото:
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