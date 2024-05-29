В Бурятии выбрали лучших в сфере социального обслуживания

Стали известны имена призёров регионального конкурса профессионального мастерства
В Бурятии определили победителей регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания 2024 года. Региональной конкурсной комиссией оценивались новые подходы в работе специалистов и их результаты, изменения, произошедшие в жизни граждан, получающих социальные услуги, возможность тиражирования социальных практик. Всего в этом году в конкурсе было 13 номинаций, 6 из них посвящены отбору лучших практик по различным направлениям социальной помощи.
Как сообщили в министерства соцзащиты РБ, призёрами и победителями регионального этапа всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания в номинации «Лучшая практика поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» стали:
I место – Елена Токарева, инструктор по адаптивной физической культуре АУСО РБ «Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый»;
II место – Анна Копылова, социальный педагог АУСО РБ «Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый»;
III место - Арюна Жигжитова, главный специалист сектора по работе с населением отдела социальной защиты населения по Курумканскому району.
В номинации «Лучшая практика работы центров дневного пребывания в стационарных организациях социального обслуживания» победила Вера Балдоржиева, инструктор по труду АУСО «Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие».
В номинации «Лучшая практика предоставления социальных услуг в сельской и труднодоступной местности» определен один победитель – Людмила Ламуева, педагог дополнительного образования ГБУСО РБ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный».
Призёрами в номинации «Лучшая практика по социальной реабилитации и абилитации инвалидов» стали:
I место – Екатерина Суворова, психолог в социальной сфере ГБУСО РБ «Детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка»;
II место – Моника Елисеева, воспитатель ГБУСО РБ «Детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка»;
III место – Гэрэлма Балсанова, социальный работник АУСО «Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие».
Номинация «Лучшая практика оказания социальных услуг многодетным семьям»:
II место – Елена Бельгаева, заместитель начальника управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ
Номинация «Лучший проект добровольческой организации (волонтёров), реализованный в сфере социального обслуживания»:
I место – Маргарита Скуратова, психолог АУСО РБ «Бабушкинский дом-интернат»;
II место – Екатерина Чернецова, культорганизатор АУСО РБ «Комплексный центр социального обслуживания «Нарата»;
III место – Татьяна Коваль, главный специалист сектора по работе с населением отдела социальной защиты населения по Заиграевскому району.
Специальная номинация «За созидание и долголетие в профессии»:
I место – Алексей Молчанов, мастер производственного обучения ГБУСО РБ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный»;
II место – Ирина Платонова, фельдшер АУСО РБ «Мухоршибирский дом-интернат»;
III место - Ирина Исакова, главный специалист сектора предоставления социальных гарантий отдела социальной защиты населения по Селенгинскому району.
Специальная номинация «Стабильность и качество» (лучшая организация, предоставляющая социальные услуги в стационарной форме):
I место – Туяна Самбуева, директор ГБУСО РБ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый»;
II место – Наталья Иванова, директор АУСО РБ «Мухоршибирский дом-интернат»;
III место разделили Елена Мироманова, директор АУСО РБ «Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый», и Ольга Ганицева, директор ГБУСО РБ «Прибайкальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
В Бурятии выбрали лучших в сфере социального обслуживания
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