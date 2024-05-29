Его привели в порядок после жалоб местных жителей
На минувшей в окинском селе Орлик обратили внимание на состояние забора возле краеведческого музея. Часть ограждения рухнула. Одна из местных жительниц рассказала, что ходит мимо каждое утро.
- Как-то неприятно видеть развалившуюся ограду. Куда смотрит администрация? – поинтересовалась сельчанка.
В управлении культуры райадминистрации ограду пообещали привести в «соответствующий вид». Спустя несколько дней её восстановили и опубликовали фотоподтверждение в группе «Ока-инфо.24/7».
В райцентре в Бурятии починили прилёгший забор
Общество, Фото:
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