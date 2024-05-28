Житель Бурятии подал в суд из-за отказа в проведении митинга

На день, на который планировался митинг, пришлась патриотическая акция



Житель Кабанского района Бурятии подал в суд на администрацию сельского поселения «Выдринское» из-за отказа в проведении митинга.



Уведомление о проведении публичного мероприятия мужчина подал в апреле. 12 мая в местном парке Победы он намеревался провести митинг для обсуждения актуальных проблем села Выдрино. В частности, планировалось поднять вопрос сохранения спортивного клуба.



Однако сельские власти митинг не разрешили. Свой отказ обосновали тем, что в этот день в парке планируется патриотическая акция по озеленению, на которую приглашены родственники участников СВО и близкие погибших военнослужащих.



Кроме того, в ответе было указано, что территория парка предназначена для проведения мероприятий патриотического направления. А сельчанину предложили провести мероприятие в другое время и в ином месте.



Мужчину такой ответ не устроил, и он обратился в Кабанский районный суд с иском к МО СП «Выдринское» о признании незаконным ответ изменить дату и место проведения публичного мероприятия.



- Суд, изучив материалы дела, выслушав административного истца, представителя административного ответчика, пришёл к выводу, что орган местного самоуправления, предлагая административному истцу иное место и время проведения публичного мероприятия, обеспечивал необходимый баланс между реализацией гражданами конституционного права на проведение митинга по интересующей их теме и публичного интереса,- сообщили в пресс-службе районного суда.



Суд отказал в удовлетворении административного иска.



Решение в законную силу пока не вступило, может быть обжаловано в течение месяца.

