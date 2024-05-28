На день, на который планировался митинг, пришлась патриотическая акция
Житель Кабанского района Бурятии подал в суд на администрацию сельского поселения «Выдринское» из-за отказа в проведении митинга.
Уведомление о проведении публичного мероприятия мужчина подал в апреле. 12 мая в местном парке Победы он намеревался провести митинг для обсуждения актуальных проблем села Выдрино. В частности, планировалось поднять вопрос сохранения спортивного клуба.
Однако сельские власти митинг не разрешили. Свой отказ обосновали тем, что в этот день в парке планируется патриотическая акция по озеленению, на которую приглашены родственники участников СВО и близкие погибших военнослужащих.
Кроме того, в ответе было указано, что территория парка предназначена для проведения мероприятий патриотического направления. А сельчанину предложили провести мероприятие в другое время и в ином месте.
Мужчину такой ответ не устроил, и он обратился в Кабанский районный суд с иском к МО СП «Выдринское» о признании незаконным ответ изменить дату и место проведения публичного мероприятия.
- Суд, изучив материалы дела, выслушав административного истца, представителя административного ответчика, пришёл к выводу, что орган местного самоуправления, предлагая административному истцу иное место и время проведения публичного мероприятия, обеспечивал необходимый баланс между реализацией гражданами конституционного права на проведение митинга по интересующей их теме и публичного интереса,- сообщили в пресс-службе районного суда.
Суд отказал в удовлетворении административного иска.
Решение в законную силу пока не вступило, может быть обжаловано в течение месяца.
Житель Бурятии подал в суд из-за отказа в проведении митинга
Общество, Фото:
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