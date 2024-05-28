В Забайкалье телефон пытались доставить в колонию с помощью квадрокоптера

Общество, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

Сотрудники колонии отследили посадку дрона по звуку



В исправительную колонию №7 в посёлке Оловянная Забайкальского края пытались доставить запрещённые предметы при помощи квадрокоптера. Доставку нелегального груза пресекли ночью 28 мая.



- Сотрудник охраны обнаружил в воздухе радиоуправляемый летательный аппарат, пролетающий над режимной территорией учреждения, и оперативно довёл информацию сотрудникам дежурной смены. Для недопущения посадки на землю сотрудники по характерному звуку незамедлительно выдвинулись в предполагаемый район посадки квадрокоптера и изъяли прикреплённый к нему свёрток. При вскрытии данного предмета были обнаружены и изъяты сим-карта и сотовый телефон, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.



По данному факту назначена и проводится служебная проверка.



В УФСИН напомнили, что за доставку запрещённых к хранению осуждёнными предметов предусмотрена административная ответственность по статье 19.12 КоАП, по которой предусмотрен штраф от 25 до 50 тысяч рублей.

