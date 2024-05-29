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В Туве перенесли народный праздник «Наадым» на июль

В Туве перенесли народный праздник «Наадым» на июль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятия развернутся в юрточном городке недалеко от Кызыла

В этом году решением правительства Тувы перенесены сроки проведения главного праздника животноводов республики. «Наадым — 2024» пройдёт не как обычно в августе, вместе с Днём республики, а раньше — с 18 по 20 июля. Такое решение власти региона приняли, прислушавшись к пожеланиям животноводов и других сельхозтружеников, чтобы не отвлекать их от сезонной работы — во второй половине августа уже начинается осенняя страда.

Напомним, что дата проведения Наадыма, в соответствии с региональным законодательством определяется исполнительной властью республики каждый год заново. Также устанавливается и место проведения народных гуляний. Традиционно, юрточный городок в рамках «Наадыма-2024» развернётся недалеко от Кызыла, в местечке Тос-Булак.

В программе Наадыма, помимо привычных и ожидаемых мероприятий, есть и кое-что новое. Так, в честь Года семьи, под эгидой которого проходит в России 2024-й, состоится специальный конкурс среди семей животноводов «Салым чаянныг малчын ог-буле».

Кроме того, на полях Наадыма состоится республиканский конкурс-выставка «Кидисте чуруктар - Картины на войлоке». Гости и участники праздника станут свидетелями церемонии награждения победителей конкурса и увидят лучшие работы мастеров. Организаторы намерены создать в юрточном городке целую тематическую зону работы с овечьей, верблюжьей и сарлычьей шерстью.

Пройдут ежегодная выставка-ярмарка сельскохозяйственных животных, конкурсы национальных юрт, сбруи и большое количество спортивных мероприятий: соревнования по хурешу, стрельбе из национального лука, тувинским шахматам, марафонскому бегу. Будут работать ярмарки товаров местных производителей и изделий народных умельцев, планируются и развлекательные мероприятия для молодёжи.

- Самыми зрелищными мероприятиями традиционно станут парад-шествие участников праздника и, конечно же, республиканский чемпионат по конным скачкам, на который съезжаются болельщики со всех уголков Тувы, - сообщает официальный портал Республики Тыва.

Возрастное ограничение: 6+.
Тува Праздники

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