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В Улан-Удэ взяточника из муниципального учреждения закрыли в СИЗО

В Улан-Удэ взяточника из муниципального учреждения закрыли в СИЗО
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он пробудет под стражей два месяца

В минувший четверг, 23 мая, Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу начальника инженерно-технической группы МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа комитета по образованию». Его закрыли в СИЗО на два месяца.

Под стражей чиновник пробудет до 21 июля. Постановление пока не вступило в законную силу.

Против сотрудника МКУ ранее возбудили уголовное дело за получение взятки в крупном размере – по пункту «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса. По данным следствия, за несколько месяцев – с декабря 2023-го по апрель 2024-го – между детскими садами и школами, подведомственными комитету по образованию, и некой коммерческой организацией заключили ряд договоров по установке и вводу в эксплуатацию систем охранной сигнализации. А буквально неделю назад, 21 мая, чиновник на встрече с подрядчиком получил взятку размером в 640 тысяч в обмен на дальнейшее отстаивание его коммерческих интересов по заключению таких договоров и беспрепятственную приёмку выполненных работ на объектах.

При получении денег 30-летнего мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. Преступление выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ по Бурятии.

СИЗО взятка суд следствие уголовное дело

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