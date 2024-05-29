Анатолий Кушнарёв стал почётным гражданином Улан-Удэ

Список почётных граждан Улан-Удэ пополнил доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном РФ, профессор БГСХА, депутат Народного Хурала Анатолий Кушнарёв.
Это высокое звание ему присвоили за вклад в социально-экономическое развитие города. Решение единогласно одобрили депутаты Улан-Удэнского горсовета сегодня на очередной сессии.
- Анатолий Григорьевич вносит большой вклад в развитие города. Мы каждый год выбираем почётного гражданина, в этом году конкурсная комиссия выбрала его, - прокомментировал председатель комитета по местному самоуправлению горсовета Улан-Удэ Дмитрий Турченюк.
Стаж работы Анатолия Кушнарёва - 43 года. Сейчас он профессор кафедры растениеводства, луговодства и плодоовощеводства БГСХА.
- Благодарен за поддержку, я люблю свой город. Здесь я вырос, тут моя стихия. Сил и энергии у меня ещё много для того, чтобы помочь городу не только в озеленении, но и по многим другим вопросам. Надеюсь, сделаем ещё много хороших дел, - поблагодарил Анатолий Кушнарёв.
Список почётных граждан Улан-Удэ пополняют раз в год. Ранее звание присуждали только одному человеку в год. Но затем было решено, что «плюсом» могут также идти спортсмены, взявшие высокие награды, и руководители зарубежных городов-побратимов.
Почётные граждане прошлых лет
В 2023 году почётными гражданами Улан-Удэ стали директор школы №35 Людмила Пахомова и футболист, тренер, призёр Сурдлимпийских игр Александр Павлуцкий.
В 2022-м - командующий 36-й общевойсковой армией, генерал-лейтенант Валерий Солодчук.
В 2021 году впервые в истории города звание присвоили сразу трём гражданам. Ими стали директор Улан-Удэнского ЛВРЗ Сергей Заборский, спортсмен Александр Цоктоев и главный тренер спортивного клуба «Хобой» Григорий Кожевников.
В 2020 году звание почётного гражданина Улан-Удэ не вручали.
В 2019-м - директор Русского драмтеатра Пётр Степанов. Спустя короткое время после этого он ушёл из жизни из-за болезни.
В 2018-м - бывший мэр Виктор Кукшинов.
В 2017-м - директор театра «Байкал» Дандар Бадлуев. Немалый вклад в это решение сыграла победа театра «Байкал» в телешоу «России-1».
В 2016м - вице-президент РАН академик Александр Асеев и серебряный призёр Олимпиады Инна Степанова.