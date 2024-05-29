29 мая

28 мая

Популярное

Анатолий Кушнарёв стал почётным гражданином Улан-Удэ

Анатолий Кушнарёв стал почётным гражданином Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Решение приняли депутаты горсовета

Список почётных граждан Улан-Удэ пополнил доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном РФ, профессор БГСХА, депутат Народного Хурала Анатолий Кушнарёв.

Это высокое звание ему присвоили за вклад в социально-экономическое развитие города. Решение единогласно одобрили депутаты Улан-Удэнского горсовета сегодня на очередной сессии.

- Анатолий Григорьевич вносит большой вклад в развитие города. Мы каждый год выбираем почётного гражданина, в этом году конкурсная комиссия выбрала его, - прокомментировал председатель комитета по местному самоуправлению горсовета Улан-Удэ Дмитрий Турченюк.

Стаж работы Анатолия Кушнарёва - 43 года. Сейчас он профессор кафедры растениеводства, луговодства и плодоовощеводства БГСХА.

- Благодарен за поддержку, я люблю свой город. Здесь я вырос, тут моя стихия. Сил и энергии у меня ещё много для того, чтобы помочь городу не только в озеленении, но и по многим другим вопросам. Надеюсь, сделаем ещё много хороших дел, - поблагодарил Анатолий Кушнарёв.

Список почётных граждан Улан-Удэ пополняют раз в год. Ранее звание присуждали только одному человеку в год. Но затем было решено, что «плюсом» могут также идти спортсмены, взявшие высокие награды, и руководители зарубежных городов-побратимов.

Почётные граждане прошлых лет

В 2023 году почётными гражданами Улан-Удэ стали директор школы №35 Людмила Пахомова и футболист, тренер, призёр Сурдлимпийских игр Александр Павлуцкий.

В 2022-м - командующий 36-й общевойсковой армией, генерал-лейтенант Валерий Солодчук.

В 2021 году впервые в истории города звание присвоили сразу трём гражданам. Ими стали директор Улан-Удэнского ЛВРЗ Сергей Заборский, спортсмен Александр Цоктоев и главный тренер спортивного клуба «Хобой» Григорий Кожевников.

В 2020 году звание почётного гражданина Улан-Удэ не вручали.

В 2019-м - директор Русского драмтеатра Пётр Степанов. Спустя короткое время после этого он ушёл из жизни из-за болезни.

В 2018-м - бывший мэр Виктор Кукшинов.

В 2017-м - директор театра «Байкал» Дандар Бадлуев. Немалый вклад в это решение сыграла победа театра «Байкал» в телешоу «России-1».

В 2016м - вице-президент РАН академик Александр Асеев и серебряный призёр Олимпиады Инна Степанова.

почетные граждане Улан-Удэ Горсовет Улан-Удэ депутаты Народного Хурала

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Анатолий Кушнарёв стал почётным гражданином Улан-Удэ
Анатолий Кушнарёв стал почётным гражданином Улан-Удэ
Общество, 29.05.2024
Решение приняли депутаты горсовета
В столице Бурятии нашли «туалетный ужас»
В столице Бурятии нашли «туалетный ужас»
Общество, 29.05.2024
Общественники заявили, что такого безобразия в 21 веке быть не должно

В Бурятии росгвардейцы провели урок профориентации
В Бурятии росгвардейцы провели урок профориентации
Общество, 29.05.2024
Урок прошёл в Заиграевском районе
В Бурятии с кочегарами работали «в чёрную»
В Бурятии с кочегарами работали «в чёрную»
Общество, 29.05.2024
С ними не спешили заключать трудовые договора
Прокурор Бурятии встретился с родителями детей-инвалидов
Прокурор Бурятии встретился с родителями детей-инвалидов
Общество, 29.05.2024
Приём состоялся в паллиативном отделении детской больницы
В Бурятии отключение света на три дня парализовало работу поликлиники
В Бурятии отключение света на три дня парализовало работу поликлиники
Общество, 29.05.2024
Местных жителей попросили успевать туда до полудня
В Бурятии первыми в России внедрили ИИ для быстрого решения бизнес-задач
В Бурятии первыми в России внедрили ИИ для быстрого решения бизнес-задач
Общество, 29.05.2024
Мера господдержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
В Улан-Удэ дождь затормозил грандиозный ремонт на Элеваторе
В Улан-Удэ дождь затормозил грандиозный ремонт на Элеваторе
Общество, 29.05.2024
Проезд для транспорта там пока не открыли
В райцентре в Бурятии починили прилёгший забор
В райцентре в Бурятии починили прилёгший забор
Общество, 29.05.2024
Его привели в порядок после жалоб местных жителей
В Улан-Удэ откачивают лужи с дорог
В Улан-Удэ откачивают лужи с дорог
Общество, 29.05.2024
Также специалисты устанавливают мотопомпы
В Бурятии отблагодарили девочку, сообщившую о пожаре
В Бурятии отблагодарили девочку, сообщившую о пожаре
Общество, 29.05.2024
Благодаря её бдительности удалось избежать крупного пожара 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^