У него милое сердечко на лбу
В сельхозкооперативе «Фреза» в Бурятии родился телёнок «из пробирки». 29 мая малышу с сердечком на лбу исполнилось четыре дня.
- Красавец симментал (порода коров – прим. ред.) родился в сельхозкооперативе «Фреза» благодаря процедуре искусственного осеменения, которую проводили специалисты Госплемслужбы в прошлом году, - отметили в минсельхозе.
Телёнка назвали Амуром.
Как сообщал «Байкал-Daily», впервые эту технологию апробировали в республике в июле 2022-го. В апреле в одном из СПК Мухоршибирского района на свет появились пять телят «из пробирки».
В Бурятии телёнка «из пробирки» назвали Амуром
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
У него милое сердечко на лбу
Урок прошёл в Заиграевском районе
С ними не спешили заключать трудовые договора
Скоро нерпа прибудет в Улан-Удэ
Работы проводят по двум улицам
Приём состоялся в паллиативном отделении детской больницы
Местных жителей попросили успевать туда до полудня
Мера господдержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
Проезд для транспорта там пока не открыли
Его привели в порядок после жалоб местных жителей
Также специалисты устанавливают мотопомпы
Благодаря её бдительности удалось избежать крупного пожара
Играть будут дети до 11, 13, 15 и 17 лет
Также здесь состоится традиционный молебен
Возможны грозы и град