29 мая

28 мая

Популярное

В Бурятии телёнка «из пробирки» назвали Амуром

В Бурятии телёнка «из пробирки» назвали Амуром
Общество,  Фото:предоставлено минсельхозом РБ
У него милое сердечко на лбу

В сельхозкооперативе «Фреза» в Бурятии родился телёнок «из пробирки». 29 мая малышу с сердечком на лбу исполнилось четыре дня.

- Красавец симментал (порода коров – прим. ред.) родился в сельхозкооперативе «Фреза» благодаря процедуре искусственного осеменения, которую проводили специалисты Госплемслужбы в прошлом году, - отметили в минсельхозе.

Телёнка назвали Амуром.

Как сообщал «Байкал-Daily», впервые эту технологию апробировали в республике в июле 2022-го. В апреле в одном из СПК Мухоршибирского района на свет появились пять телят «из пробирки».

домашние животные коровы сельское хозяйство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии росгвардейцы провели урок профориентации
В Бурятии росгвардейцы провели урок профориентации
Общество, 29.05.2024
Урок прошёл в Заиграевском районе
В Бурятии с кочегарами работали «в чёрную»
В Бурятии с кочегарами работали «в чёрную»
Общество, 29.05.2024
С ними не спешили заключать трудовые договора
Прокурор Бурятии встретился с родителями детей-инвалидов
Прокурор Бурятии встретился с родителями детей-инвалидов
Общество, 29.05.2024
Приём состоялся в паллиативном отделении детской больницы
В Бурятии отключение света на три дня парализовало работу поликлиники
В Бурятии отключение света на три дня парализовало работу поликлиники
Общество, 29.05.2024
Местных жителей попросили успевать туда до полудня
В Бурятии первыми в России внедрили ИИ для быстрого решения бизнес-задач
В Бурятии первыми в России внедрили ИИ для быстрого решения бизнес-задач
Общество, 29.05.2024
Мера господдержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
В Улан-Удэ дождь затормозил грандиозный ремонт на Элеваторе
В Улан-Удэ дождь затормозил грандиозный ремонт на Элеваторе
Общество, 29.05.2024
Проезд для транспорта там пока не открыли
В райцентре в Бурятии починили прилёгший забор
В райцентре в Бурятии починили прилёгший забор
Общество, 29.05.2024
Его привели в порядок после жалоб местных жителей
В Улан-Удэ откачивают лужи с дорог
В Улан-Удэ откачивают лужи с дорог
Общество, 29.05.2024
Также специалисты устанавливают мотопомпы
В Бурятии отблагодарили девочку, сообщившую о пожаре
В Бурятии отблагодарили девочку, сообщившую о пожаре
Общество, 29.05.2024
Благодаря её бдительности удалось избежать крупного пожара 
В Подмосковье отметят бурятский праздник
В Подмосковье отметят бурятский праздник
Общество, 29.05.2024
Также здесь состоится традиционный молебен

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^