В Бурятии отблагодарили девочку, сообщившую о пожаре

Благодаря её бдительности удалось избежать крупного пожара
Днём в понедельник в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии загорелись надворные постройки. Первым, кто увидел пожар, стала восьмилетняя Ангелина. Девочка не растерялась и тут же сообщила о происшествии пожарным.
К месту происшествия оперативно приехали пожарные и потушили возгорание на общей площади четыре квадратных метра.
- Распространение огня на большие площади удалось предотвратить благодаря своевременному оповещению и быстрому реагированию дежурного караула пожарной части. В результате пожара огнём повреждена стена сарая и забор, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
8 мая личный состав 14-ой пожарной части села Багдарин приехал к Ангелине, чтобы отблагодарить её за правильные действия и собранность при обнаружении возгорания.
Его привели в порядок после жалоб местных жителей
Также специалисты устанавливают мотопомпы
Благодаря её бдительности удалось избежать крупного пожара
Играть будут дети до 11, 13, 15 и 17 лет
Также здесь состоится традиционный молебен
Возможны грозы и град
Мероприятие проводится для популяризации здорового образа жизни среди людей старшего возраста
Они будут выполняться с частотой два раза в неделю
Ремонт ведут на мосту через реку Гарга
О Виталии Сукуеве рассказали его близкие и друзья
В Улан-Удэ прошёл финал фестиваля-конкурса «Пою мою республику»
На родине героя пройдёт первый показ ленты
На день, на который планировался митинг, пришлась патриотическая акция
Они описали их основные наблюдательные характеристики в разных частях солнечных пятен
Дошкольное учреждение в Иволгинске собираются открыть к новому учебному году