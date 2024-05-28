77-летняя улан-удэнка получила заветный жилищный сертификат

Она стояла в очереди больше двух десятков лет



В администрации Железнодорожного района Улан-Удэ вручили государственный жилищный сертификат 77-летней пенсионерке.



Женщина стояла на учёте нуждающихся в жилье по категории «граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» с 4 марта 2002 года. В Улан-Удэ она переехала из Баунтовского района.



У 77-летней пенсионки восемь детей, она ветеран труда.



В администрации рассказали, что пенсионерка не смогла сдержать слёз при получении жилищного сертификата.



- В соответствии с условиями подпрограммы Лидии Бадмаевне предоставлено за счёт средств федерального бюджета социальная выплата в размере около трёх миллионов рублей, - сообщили в администрации Железнодорожного района.



