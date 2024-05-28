В Бурятии сельчане запаниковали из-за заброшки с курящими подростками



Жители Баргузина ударились в панику из-за подростков, оккупировавших заброшенный дом. По их словам, там уже давно никто не живёт – постройка полуразобрана.



Сельчане часто видят из окна, как несовершеннолетние курят в заброшке. Люди опасаются, что рано или поздно они устроят пожар.



- Пытались разогнать, но получили кучу мата. Если бросят окурок – всё сухое, махом разгорится. Уже был пожар в соседнем доме – он тоже нежилой. А того хуже – упадёт балка, задавит несмышлёнышей, – распереживались баргузинцы. – Почему никто из администрации района, села не обращает внимания на эти дома? Уж разобрали бы их.



Прокомментировали ситуацию в сельской администрации. Там подтвердили: в большинстве аварийных многоквартирных домов сейчас никто не проживает. Однако владельцы квартир по-прежнему несут ответственность за сохранность и безопасность своего имущества. Власти заверили, что стараются ограничить доступ в пустующие помещения.



- Сотрудники полиции проводят мероприятия по патрулированию территории на основании устных заявлений граждан и администрации, – пояснили сельчанам в группе «Баргузин-инфо.24/7».

