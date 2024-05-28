В Бурятии районные власти через суд понудили позаботиться о дорогах

Иск подала прокуратура



Суд удовлетворен иск прокуратуры Баргузинского района о понуждении местных властей разработать проект организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения.



- В ходе проверки было выявлено, что администрация Баргузинского района не разработала проекты организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения четырёх сельских поселений. Проекты необходимы для определения безопасного движения транспортных средств и пешеходов на участках дорог, включая места установки дорожных знаков и нанесения разметки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Прокуратура района направила суд иск об обязании органов местного самоуправления разработать соответствующие документы. Баргузинский районный суд иск удовлетворил. Решение в законную силу пока не вступило.

