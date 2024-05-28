28 мая

27 мая

Популярное

В Бурятии районные власти через суд понудили позаботиться о дорогах

В Бурятии районные власти через суд понудили позаботиться о дорогах
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Иск подала прокуратура

Суд удовлетворен иск прокуратуры Баргузинского района о понуждении местных властей разработать проект организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения.

- В ходе проверки было выявлено, что администрация Баргузинского района не разработала проекты организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения четырёх сельских поселений. Проекты необходимы для определения безопасного движения транспортных средств и пешеходов на участках дорог, включая места установки дорожных знаков и нанесения разметки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Прокуратура района направила суд иск об обязании органов местного самоуправления разработать соответствующие документы. Баргузинский районный суд иск удовлетворил. Решение в законную силу пока не вступило. 
дороги прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия и Каракалпакстан подписали меморандум
Бурятия и Каракалпакстан подписали меморандум
Власть, 28.05.2024
Бурятия имеет давние отношения с Узбекистаном, отметил Алексей Цыденов
В Улан-Удэ стали известны предварительные итоги праймериз
В Улан-Удэ стали известны предварительные итоги праймериз
Власть, 27.05.2024
«Единая Россия» формирует список кандидатов на выборы в горсовет
Алексей Цыденов улетел в Узбекистан вместе с Путиным
Алексей Цыденов улетел в Узбекистан вместе с Путиным
Власть, 27.05.2024
Глава республики прорекламировал в Ташкенте бурятские вертолёты

На ВДНХ рассказали о мастер-плане Северобайкальска
На ВДНХ рассказали о мастер-плане Северобайкальска
Власть, 24.05.2024
Видеозаписью с мероприятия поделился глава Бурятии Алексей Цыденов
В Улан-Удэ на взятке поймали замдиректора учреждения комитета по образования
В Улан-Удэ на взятке поймали замдиректора учреждения комитета по образования
Власть, 24.05.2024
Он получил взятку за покровительство коммерческой фирме
Федеральное СМИ сообщило о задержании взяточника из мэрии Улан-Удэ
Федеральное СМИ сообщило о задержании взяточника из мэрии Улан-Удэ
Власть, 24.05.2024
Его задержали сразу после получения конверта с толстой пачкой купюр
Путину направлены предложения по новым мерам поддержки участников СВО
Путину направлены предложения по новым мерам поддержки участников СВО
Власть, 24.05.2024
Предлагается конкретизировать нормы выделения бесплатных земельных участков
Главам трёх районов Бурятии вынесли предупреждения
Главам трёх районов Бурятии вынесли предупреждения
Власть, 23.05.2024
Было выявлено отсутствие или неполное размещение информации о домах в системе ГИС ЖКХ
Мошенники создали фейковый аккаунт министра соцзащиты Бурятии
Мошенники создали фейковый аккаунт министра соцзащиты Бурятии
Власть, 22.05.2024
Татьяна Быкова просит жителей отправлять жалобу на ложный аккаунт
Группировку лесных пожарных Забайкалья усилят специалистами из Бурятии
Группировку лесных пожарных Забайкалья усилят специалистами из Бурятии
Власть, 22.05.2024
Также привлекут подготовленных людей из других соседних регионов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^