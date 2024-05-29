В районе Бурятии ввели запрет на охоту

Ограничения введены из-за лесных пожаров



В связи с объявленным режимом ЧС вводится запрет охоты в Муйском районе Бурятии. В данное время Бурприроднадзором проводится согласование ограничения охоты на федеральном уровне в соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ №509.



Также до 3 июня, учитывая высокий 5 класс пожарной опасности, вводится временное ограничение на доступ в лес для охотников в Баргузинском, Курумканском, Баунтовском и Еравнинском районах.



- Ситуация в этих районах сложная и напряжённая. Просим отнестись с пониманием к решениям, - сообщили в республиканской службе по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

