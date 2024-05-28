В день Последнего звонка в Улан-Удэ не нашли выпускников-нарушителей

Общество, Фото: Комитет по образованию г. Улан-Удэ

Родители с педагогами вышли в рейд



25 мая, в день Последнего звонка, родители выпускников Улан-Удэ и педагоги школ провели профилактические рейды.



За вечер общественные патрульные группы проверили 70 мест традиционного сбора молодёжи, сообщили в городском комитете по образованию.



- Выпускников, нарушивших комендантский час, совершающих противоправные поступки, установлено не было, - отметили в комитете.

