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В день Последнего звонка в Улан-Удэ не нашли выпускников-нарушителей

В день Последнего звонка в Улан-Удэ не нашли выпускников-нарушителей
Общество,  Фото:Комитет по образованию г. Улан-Удэ
Родители с педагогами вышли в рейд

25 мая, в день Последнего звонка, родители выпускников Улан-Удэ и педагоги школ провели профилактические рейды.

За вечер общественные патрульные группы проверили 70 мест традиционного сбора молодёжи, сообщили в городском комитете по образованию.

- Выпускников, нарушивших комендантский час, совершающих противоправные поступки, установлено не было, - отметили в комитете.
выпускники дети школьники

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