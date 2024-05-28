Родители с педагогами вышли в рейд
25 мая, в день Последнего звонка, родители выпускников Улан-Удэ и педагоги школ провели профилактические рейды.
За вечер общественные патрульные группы проверили 70 мест традиционного сбора молодёжи, сообщили в городском комитете по образованию.
- Выпускников, нарушивших комендантский час, совершающих противоправные поступки, установлено не было, - отметили в комитете.
В день Последнего звонка в Улан-Удэ не нашли выпускников-нарушителей
Общество, Фото:
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