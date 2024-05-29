Часть Улан-Удэ осталась без света из-за непогоды

Происшествия, Фото: Cергей Тарасенко

Его отключили в разных районах города



Утром 29 мая часть столицы Бурятии оказалась обесточена из-за разыгравшейся непогоды. Накануне на Улан-Удэ обрушились сильный ветер и дождь, который шёл почти всю ночь.



Как сообщили в пресс-службе городской администрации, электроэнергию отключили в разных частях города. Её восстанавливают шесть бригад. Ориентировочно на это уйдёт два часа. Мэр Игорь Шутенков взял ситуацию под личный контроль. Света нет на Комушке, проспекте Строителей, улицах Жердева, Седова, Комарова, Чайковского, Нестерова, Бетховена, Гармаева, Комсомольская, Гвардейская, Октябрьская и Буйко.



Из-за аварии на сетях какое-то время простаивали трамваи. Их движение закрывали с круговой развязки в 20а квартале в сторону нового моста, а также с Элеватора на остановку «Конечная ЛВРЗ» и на Новый мост. Вскоре энергослужба МУП «Управление трамвая» произвела подпитку с соседних подстанций и движение вагонов возобновилось.

