В Иркутске обнаружили гранаты времён Первой мировой войны

Их уничтожили взрывотехники
В Иркутске сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Удар» уничтожили четыре гранаты Миллса времён Первой мировой войны. Опасную находку местные жители обнаружили в частном секторе на улице Пржевальского.
- Прибывшие на место специалисты группы разминирования обследовали подозрительные предметы и определили, что это британские боевые осколочные гранаты Миллса образца 1915 года со следами сильной коррозии. Боеприпасы пролежали в земле долгое время и могли представлять реальную угрозу, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.
Соблюдая необходимые меры безопасности, специалисты ОМОН вывезли боеприпасы на полигон и уничтожили.
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