В Улан-Удэ бывшему спикеру Народного Хурала продлили арест

Цырен-Даши Доржиев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
Экс-председателю Народного Хурала Бурятии Цырен-Даши Доржиеву продлили срок содержания под стражей до 13 августа 2024 года. Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил соответствующее ходатайство следственного отдела УФСБ.
- Суд учёл состояние здоровья Доржиева и его супруги, наличие постоянного места жительства, семьи, отсутствие судимостей, наличие государственных наград и иных поощрений, посредственную характеристику от участкового уполномоченного полиции. Однако суд посчитал данные обстоятельства недостаточными для отмены или изменения меры пресечения на более мягкую, - сообщили в пресс-службе райсуда.
О задержании экс-председателя парламента Бурятии стало известно 29 марта. Доржиеву предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по статье «Мошенничество в ocoбo кpyпнoм paзмepe» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
- По мнению органа следствия, Доржиев по предварительному сговору с иными фигурантами уголовного дела, действуя от имени ООО «Витим» и ОО СК «Развитие», путём обмана и злоупотребления доверием должностных лиц ГКУ «Управление капитального строительства правительства Республики Бурятия» и Сосново-Озёрской средней общеобразовательной школы № 1» совершил хищение денежных средств на общую сумму более 36 млн рублей, - уточнили в Советском районном суде.
ООО «Витим», с которым связано дело Цырен-Даши Доржиева, оказалось в центре скандала осенью 2023 года. Эта подрядная организация выиграла торги на строительство новой школы в еравнинском селе Сосново-Озёрское. К работам подрядчик приступил в марте 2022 года, завершить должен был летом 2023-го, но в итоге строительство было сорвано.
Следствие выяснило, что при так и не завершённом строительстве школы был использован непрочный бетон. Это создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью учащихся. Директора «Витима» сотрудники МВД при поддержке УФСБ задержали в селе Укурик Забайкальского края, а затем доставили в Улан-Удэ. На него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Цырен-Даши Доржиев являлся депутатом шести созывов Народного Хурала, был членом фракции «Единая Россия».
Сперва возглавлял бюджетный комитет Хурала, а в 2015 году был избран председателем парламента. Занимал этот пост в течение пятого созыва депутатов парламента. В 2018 году вновь отобрался в Хурал, но на этот раз пошёл на понижение – был избран заместителем председателя парламента. В нынешний седьмой созыв депутатов, выборы которого состоялись в 2023 году, уже не вошёл.
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