Пенсионеры Бурятии посоревнуются на республиканской летней спартакиаде

Мероприятие проводится для популяризации здорового образа жизни среди людей старшего возраста



С 18 по 20 июля в Бурятии состоится VIII республиканская летняя спартакиада пенсионеров. Её проведут в селе Бичура. Напомним, что массовые соревнования проходят один раз в два года. Прошлые игры в 2022 году были проведены в селе Кижинга.



- Тогда первое место завоевала сборная команда г. Улан-Удэ, второе – Кижингинского района, бронзовый кубок отправился в Тункинский район. Соответственно, сертификат на 125 тысяч за общекомандное место достался городским спортсменам, на 100 тысяч рублей – Кижинге, сертификат на 75 тысяч рублей увезла с собой команда Тунки. Денежные призы достались и самым возрастным спортсменам состязаний. Первая спартакиада состоялась в г. Кяхта в 2008 году (инициатором выступил БРО «Союз пенсионеров России»). В разные годы соревнования проходили в Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Тункинском, Кижингинском районах, - напомнили в министерстве соцзащиты Бурятии.



В этом году в Бичуру приедут порядка 400 спортсменов старшего возраста.



- В соревнованиях принимают участие 23 сборные команды ветеранов районов Республики Бурятия по одной команде от каждого района, в том числе три команды города Улан-Удэ, одна команда от Северных районов - Муйского и Северобайкальского, а также г. Северобайкальск, - уточнила министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова. - В программе спартакиады 8 видов спорта: волейбол, шахматы, пулевая стрельба, настольный теннис, дартс, стрельба из лука, лёгкая атлетика и, в этом году добавляется новый вид, – миниволей, который пройдёт вне зачёта общих итогов. Лучшие спортсмены – победители спартакиады получают возможность участия в ежегодной федеральной спартакиаде пенсионеров России.



Возрастное ограничение: 6+.

