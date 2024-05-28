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Пенсионеры Бурятии посоревнуются на республиканской летней спартакиаде

Пенсионеры Бурятии посоревнуются на республиканской летней спартакиаде
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие проводится для популяризации здорового образа жизни среди людей старшего возраста

С 18 по 20 июля в Бурятии состоится VIII республиканская летняя спартакиада пенсионеров. Её проведут в селе Бичура. Напомним, что массовые соревнования проходят один раз в два года. Прошлые игры в 2022 году были проведены в селе Кижинга.

- Тогда первое место завоевала сборная команда г. Улан-Удэ, второе – Кижингинского района, бронзовый кубок отправился в Тункинский район. Соответственно, сертификат на 125 тысяч за общекомандное место достался городским спортсменам, на 100 тысяч рублей – Кижинге, сертификат на 75 тысяч рублей увезла с собой команда Тунки. Денежные призы достались и самым возрастным спортсменам состязаний. Первая спартакиада состоялась в г. Кяхта в 2008 году (инициатором выступил БРО «Союз пенсионеров России»). В разные годы соревнования проходили в Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Тункинском, Кижингинском районах, - напомнили в министерстве соцзащиты Бурятии.

В этом году в Бичуру приедут порядка 400 спортсменов старшего возраста.

- В соревнованиях принимают участие 23 сборные команды ветеранов районов Республики Бурятия по одной команде от каждого района, в том числе три команды города Улан-Удэ, одна команда от Северных районов - Муйского и Северобайкальского, а также г. Северобайкальск, - уточнила министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова. - В программе спартакиады 8 видов спорта: волейбол, шахматы, пулевая стрельба, настольный теннис, дартс, стрельба из лука, лёгкая атлетика и, в этом году добавляется новый вид, – миниволей, который пройдёт вне зачёта общих итогов. Лучшие спортсмены – победители спартакиады получают возможность участия в ежегодной федеральной спартакиаде пенсионеров России.

Возрастное ограничение: 6+.
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