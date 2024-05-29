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В Улан-Удэ водитель уснул за рулём и протаранил столб

В Улан-Удэ водитель уснул за рулём и протаранил столб
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Момент ДТП запечатлела дорожная камера

В Улан-Удэ водитель Mitsubishi Outlander уснул за рулём и протаранил электроопору.

ДТП произошло сегодня около 7 часов утра в 43 квартале, на улице Жердева, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Момент аварии запечатлела дорожная камера:



Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Установлено, что водитель был трезв. Сам мужчина не пострадал.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле 2023 года в Баргузинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали двое взрослых и двое детей. Виновником стал водитель автомобиля «Волга», который уснул за рулём.
ДТП

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