В больницу обратились восемь матерей
В Баунтовском районе Бурятии прокуратура восстановила права несовершеннолетних на бесплатное лекарственное обеспечение.
- Установлено, что восемь местных жительниц обратились в Баунтовскую центральную больницу для амбулаторного лечения детей в возрасте до трёх лет. В нарушение закона обеспечение их необходимыми лекарствами бесплатно не осуществлялось, врач-педиатр рецепты на препараты не выписала, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Руководитель медицинского учреждения получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого детям выдали медикаменты.
В прокуратуре уточнили, что виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В Бурятии дети получили бесплатные лекарства после вмешательства прокуратуры
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