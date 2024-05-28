В Бурятии дети получили бесплатные лекарства после вмешательства прокуратуры

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В больницу обратились восемь матерей



В Баунтовском районе Бурятии прокуратура восстановила права несовершеннолетних на бесплатное лекарственное обеспечение.



- Установлено, что восемь местных жительниц обратились в Баунтовскую центральную больницу для амбулаторного лечения детей в возрасте до трёх лет. В нарушение закона обеспечение их необходимыми лекарствами бесплатно не осуществлялось, врач-педиатр рецепты на препараты не выписала, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Руководитель медицинского учреждения получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого детям выдали медикаменты.



В прокуратуре уточнили, что виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

