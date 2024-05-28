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В Бурятии дети получили бесплатные лекарства после вмешательства прокуратуры

В Бурятии дети получили бесплатные лекарства после вмешательства прокуратуры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В больницу обратились восемь матерей

В Баунтовском районе Бурятии прокуратура восстановила права несовершеннолетних на бесплатное лекарственное обеспечение.

- Установлено, что восемь местных жительниц обратились в Баунтовскую центральную больницу для амбулаторного лечения детей в возрасте до трёх лет. В нарушение закона обеспечение их необходимыми лекарствами бесплатно не осуществлялось, врач-педиатр рецепты на препараты не выписала, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Руководитель медицинского учреждения получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого детям выдали медикаменты.

В прокуратуре уточнили, что виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 
прокуратура лекарственные препараты

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