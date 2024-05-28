В Бурятии сельчанам запретили приближаться к озеру



Жители Мухоршибирского района недавно поинтересовались в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», можно ли рыбачить на Хонхолойском озере. Однако в райадминистрации заявили, что появляться на левом берегу водоёма запрещено. Как пояснил начальник управления сельского хозяйства Батомунко Цыбиков, на территории сельского поселения «Хонхолойское» есть гидротехническое сооружение для орошения сельскохозяйственных земель.



- Объект находится в ведении ФГУ «Бурятмелиоводхоз». Зарыбление водохранилища не проводилось. Его левый берег граничит с лесными насаждениями Хонхолойского участкового лесничества (квартал 73), которое не относится к местам массового посещения и из-за особого противопожарного режима пребывание там недопустимо, – отметили в управлении.



Передвигаться по технологическому проезду (по дамбе) и находиться на узле аварийного водосброса тоже нельзя. Находиться разрешается лишь на правом берегу водохранилища (вдоль дороги) на землях иных категорий.

