Площадь пожаров превысила 16 тысяч га
Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем в четыре раза. Если накануне огнём было охвачено 3,7 тысяч га, то сегодня - уже более 16 тысяч га.
Самая сложная ситуация складывается в Муйском районе, где два дня назад ввели режим ЧС. Там огнём охвачено 14 тысяч гектаров.
- В Муйском районе действует два лесных пожара. Группировка усилена, вчера было направлено 30 специалистов. Сегодня будет отправлено ещё 40. Угроза перехода огня на населённые пункты снята, - сообщил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
Всего в республике сегодня борются с шестью лесными пожарами - в Баргузинском, Баунтовском, Курумканском и Муйском районах. В тушении участвуют 278 человек: пожарные-десантники, лесники и привлечённые лица. Задействовано 54 единицы техники.
В Муйском и Баргузинском районах сохраняется высокий 5 класс пожарной опасности.
В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес для граждан запрещён.
В Бурятии резко выросла площадь лесных пожаров
Происшествия, Фото:
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