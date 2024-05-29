Байкальскую тропу назвали одной из самых красивых в России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Маршрут живописной экотропы проходит через Бурятию и Иркутскую область



В России составлен список интересных экотроп в разных регионах страны. Топ-10 опубликовал сервис путешествий «Туту».



На четвёртом месте — Большая Байкальская тропа, которая проходит через Бурятию и Иркутскую область. Экологические маршруты вдоль озера окружены альпийскими лугами, высокогорной тундрой и таёжными лесами.



- Некоторые тропы подходят для спокойных прогулок, а другие — для бега и других видов спорта. Выбирайте маршрут в зависимости от вашего опыта: новичкам подойдёт более простая тропа, а опытные туристы оценят поход с рюкзаками по сложному рельефу с перепадами высот. Один из них — длинный маршрут среднего уровня сложности по территории Байкальского заповедника, который ведёт к хребту Хамар-Дабан, - сообщили в пресс-службе министерства туризма РБ.



Также в топ-10 экотроп России вошли «Тропа здоровья 960» в посёлке Красная Поляна, «Трын-тропа» в Ленинградской области, подводная экотропа в Республике Алтай, экотропа к Колвицким водопадам в Мурманской области, «Тропа здоровья» в парке «Сокольники» в Москве, экотропа «Бурнаковская низина» в Нижнем Новгороде, тропа «Ples Active» в Тамбовской области, экотропа на острове Попова в Приморском крае и тропа «Ведьмино озеро» в Самарской области.

