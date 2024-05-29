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Стрелки Бурятии завоевали 9 медалей чемпионата России

Стрелки Бурятии завоевали 9 медалей чемпионата России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Сборная республики выиграла второе общекомандное место

Сборная Бурятии взяла второе общекомандное место на чемпионате России по пулевой стрельбе среди глухих. Состязания проходили с 13 по 20 мая в Ижевске.

Как сообщает министерство спорта РБ, сборная республики уверенно завоевала 3 золота, 2 серебра и 4 бронзы:
1 место (пара смешанная) — Анатолий Гаськов и Дарья Каргапольцева в упражнении «ВП-ПС»;
3 место (пара смешанная) — Константин Болдарев и Александра Бобоева в упражнении «ВП-ПС»;
2 место — Николай Дорожкин в упражнении «ВП-60 м»;
3 место — Константин Болдарев в упражнении «ВП-60 м»;
2 место — Александра Бобоева в упражнении «ВП-60 ж»;
1 место — Константин Болдарев в упражнении «МВ-9»;
3 место — Александра Бобоева в упражнении «МВ-9»;
3 место — Анатолий Гаськов в упражнении «МВ-3»;
1 место — Александра Бобоева в упражнении «МВ-3».

Тренируют спортсменов Татьяна Енисеева и Алёна Аюшеева.
Бурятия пулевая стрельба спорт чемпионат России

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