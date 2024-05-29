Стрелки Бурятии завоевали 9 медалей чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Сборная республики выиграла второе общекомандное место



Сборная Бурятии взяла второе общекомандное место на чемпионате России по пулевой стрельбе среди глухих. Состязания проходили с 13 по 20 мая в Ижевске.



Как сообщает министерство спорта РБ, сборная республики уверенно завоевала 3 золота, 2 серебра и 4 бронзы:

1 место (пара смешанная) — Анатолий Гаськов и Дарья Каргапольцева в упражнении «ВП-ПС»;

3 место (пара смешанная) — Константин Болдарев и Александра Бобоева в упражнении «ВП-ПС»;

2 место — Николай Дорожкин в упражнении «ВП-60 м»;

3 место — Константин Болдарев в упражнении «ВП-60 м»;

2 место — Александра Бобоева в упражнении «ВП-60 ж»;

1 место — Константин Болдарев в упражнении «МВ-9»;

3 место — Александра Бобоева в упражнении «МВ-9»;

3 место — Анатолий Гаськов в упражнении «МВ-3»;

1 место — Александра Бобоева в упражнении «МВ-3».



Тренируют спортсменов Татьяна Енисеева и Алёна Аюшеева.

