Название придумали сами местные жители
В Улан-Удэ появилась улица Волшебная.
Такое название присвоили улице в ДНТ «Труд», которое располагается в районе «Стрелки». Об этом сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству.
С заявлением о присвоении улице этого наименования в комитет по архитектуре и градостроительству обратились жители ДНТ.
Название уже утверждено распоряжением администрации Улан-Удэ и внесено в государственный адресный реестр.
Как сообщал «Байкал-Daily», придумать названия улицам улан-удэнцы могут сами, для этого нужно соблюсти лишь несколько условий.
Волшебная улица появилась в Улан-Удэ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Название придумали сами местные жители
А крикунам пригрозили отказать в обслуживании
Долг он копил несколько лет
Она стояла в очереди больше двух десятков лет
Его следы заметили в нескольких километрах от населённого пункта
На неё уже успели пожаловаться Владимиру Путину
В больницу обратились восемь матерей
Местных жителей призвали не приближаться к опасной зоне
Состоялось пожарно-тактическое учение
Ребят отметили за активное участие
Глава администрации получил представление
Её решили взять под круглосуточное видеонаблюдение
Люди боятся, что «несмышлёныши» могут устроить пожар
Власти осадили желающих порыбачить на водоёме
Со списком риск потерять вещи снижается