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Волшебная улица появилась в Улан-Удэ

Волшебная улица появилась в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Название придумали сами местные жители

В Улан-Удэ появилась улица Волшебная.

Такое название присвоили улице в ДНТ «Труд», которое располагается в районе «Стрелки». Об этом сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству.

С заявлением о присвоении улице этого наименования в комитет по архитектуре и градостроительству обратились жители ДНТ.

Название уже утверждено распоряжением администрации Улан-Удэ и внесено в государственный адресный реестр.

Как сообщал «Байкал-Daily», придумать названия улицам улан-удэнцы могут сами, для этого нужно соблюсти лишь несколько условий.
улицы название

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