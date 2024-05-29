Улан-удэнцы выступили против сокращённой пятницы для женщин

Они считают, что офисные работницы в этот день всё равно «не занимаются делом»



Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что в Улан-Удэ большинство (74%) женщин и лишь 44% мужчин поддерживают инициативу сделать сокращённой пятницу для представительниц прекрасного пола, причём с сохранением зарплаты. С такой инициативой ранее выступил зампредседателя Госдумы Борис Чернышов.



Против сокращения последнего рабочего дня на два часа оказались 6% жительниц бурятской столицы и 35% улан-удэнцев. Чаще других недовольство этой идеей высказывали наши земляки до 34 лет (45%), а «за» был в основном люди от 35-ти до 44-х (85% среди женщин и 55% – среди мужчин). По мнению противников инициативы, офисные сотрудницы в конце рабочей пятницы всё равно «не занимаются делом».

