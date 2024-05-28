Прогнозируется ветер и дождь
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 28 мая, по южной половине республики облачно, дожди, местами сильные, в горах с мокрым снегом, грозы, ливни, град. Ветер северо-западный 9-14, местами 19-24 м/с. Днём воздух прогреется до отметки 10-15, местами 20-25 градусов тепла. По северу ожидается 30-градусная жара.
В Улан-Удэ днём дождь. Ветер северо-западный 9-14, временами его порывы достигнут 15-20 м/с. Днём ощутимо прохладнее, чем накануне. Максимальная температура воздуха составит лишь 13-15 градусов тепла.
В Бурятии резко похолодает
Общество, Фото:
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