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В пригороде Улан-Удэ прогремит взрыв

В пригороде Улан-Удэ прогремит взрыв
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местных жителей призвали не приближаться к опасной зоне

В группе «Иволга-инфо.24/7» предупредили, что во вторник, 28 мая, в 1800 метрах к северо-западу от посёлка Тапхар пройдут взрывные работы. Они продлятся с 14:00 до 18:00. В это время нахождение в опасной зоне запрещено.

О работах на карьере местных жителей всегда извещают заранее, но, несмотря на это, многие пугаются не на шутку. Так, к примеру, было в январе.

- Окна чуть не повылетали. У людей печка обвалилась, посуда со шкафов попадала, дети маленькие проснулись и испугались, холодильники тряхануло – теперь не работают. Очень страшно, – заявили тогда сельчане в соцсетях. – О людях совершенно не думают. А если дома сложатся, как карточные домики?

Такой же плановый взрыв в посёлке «устроили» в конце октября. Звук донёсся даже до Октябрьского района Улан-Удэ. «На ПОШ было слышно. Жутковато», – делились тогда своими впечатлениями жители бурятской столицы.

взрывные работы

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