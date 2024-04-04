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В Иркутской области пьяный лихач устроил гонки с полицией

В Иркутской области пьяный лихач устроил гонки с полицией
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Произошло это на федеральной трассе

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе Иркутской области сотрудники ГИБДД увидели автомобиль Mitsubishi Outlander, водитель которого создавал аварийные ситуации на дороге. Требования автоинспекторов об остановке он проигнорировал.

Тогда экипаж ГИБДД включили сирену и пустился в погоню нарушителем. Полицейские несколько раз с помощью громкоговорителя требовали водителя остановиться, однако он продолжал движение, увеличивая скорость.

Пытаясь уйти от преследования, автомобилист совершал опасные манёвры и подвергал риску других водителей. Вскоре подключился дополнительный экипаж ДПС, и водителя удалось задержать. Им оказался 58-летний житель Тулуна.

- По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а проведённое освидетельствование на состояние опьянения подтвердило это. Он не отрицал, что употребил спиртные напитки перед тем, как сел за руль автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Кроме того, выяснилось, что ранее задержанный уже подвергался административному наказанию за пьяную езду. На мужчину составили пять административных протоколов. Автомобиль нарушителя помещён на специализированную стоянку.




ГИБДД водители алкогольное опьянение

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