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В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Личность погибшего устанавливается

Вечером 3 апреля в Тайшетском районе Иркутской области погиб попавший под грузовой поезд мужчина. Его личность пока не установлена, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Всё произошло на 133 км перегона Сосновые Родники – Чуна.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Тайшетского ЛО МВД России на транспорте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Задержек поездов не имеется, - отметили в транспортной прокуратуре.

Проводится проверка соблюдения закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как сообщал «Байкал-Daily», 31 марта в Заиграевском районе Бурятии погиб 35-летний мужчина, попавший под грузовой поезд.
поезд смерть

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