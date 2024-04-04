Личность погибшего устанавливается
Вечером 3 апреля в Тайшетском районе Иркутской области погиб попавший под грузовой поезд мужчина. Его личность пока не установлена, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Всё произошло на 133 км перегона Сосновые Родники – Чуна.
- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Тайшетского ЛО МВД России на транспорте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Задержек поездов не имеется, - отметили в транспортной прокуратуре.
Проводится проверка соблюдения закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 марта в Заиграевском районе Бурятии погиб 35-летний мужчина, попавший под грузовой поезд.
В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину
Происшествия, Фото:
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