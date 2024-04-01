Обстоятельства смертельного травмирования выясняются
Накануне, 31 марта, в Заиграевском районе Бурятии 35-летний мужчина погиб, попав под грузовой поезд.
Всё произошло вечером на перегоне Новоильинск – Заиграево, в районе села Илька.
«Бурятской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства смертельного травмирования грузовым поездом. На перегоне Новоильинск – Заиграево Восточно-Сибирской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирован мужчина, 1988 г.р.», - сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Происшествие не повлияло на расписание поездов.
Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 27 марта, в Кабанском районе 41-летняя женщина погибла, попав под грузовой поезд.
2 марта в посёлке Танхой Кабанского района под грузовой поезд попали женщина и её трёхлетний внук, переходившие в неположенном месте. Мальчик погиб на месте.
В Бурятии мужчина погиб, попав под поезд
Происшествия, Фото:
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