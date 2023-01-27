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В Забайкалье в суд ушло дело о покушении на контрабанду рогов

В Забайкалье в суд ушло дело о покушении на контрабанду рогов
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Животное занесено в Красную книгу России

Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих участников преступной группы. Они обвиняются по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 «Покушение на контрабанду частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации» и ч. 3 ст. 258.1 УК РФ «Незаконная перевозка частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации).

По версии следствия, в феврале 2022 года гражданин иностранного государства и его знакомый перевезли 797 рогов занесённого в Красную книгу Российской Федерации сайгака из посёлка городского типа Забайкальск Забайкальского района в село Староцурухайтуй Приаргунского района к воротам пограничной заставы. В дальнейшем они пытались их незаконно переместить через таможенную границу.

Несостоявшихся контрабандистов задержали сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли партию контрабанды, а затем обнаружили и изъяли дополнительно 2313 рогов сайгака в гараже обвиняемых, находящемся в Забайкальске.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Приаргунский районный суд Забайкальского края, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.


Забайкальский край контрабанда дикие животные Красная книга

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