В районе Бурятии водитель без прав слетел с дороги

После ДТП 46-летний мужчина попал в больницу





Авария произошла 1 января в Мухоршибирском районе, на 4-ом километре автодороги «Саган-Нур – Кусоты». Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, в 7 часов утра 46-летний водитель Toyota Camry не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части.Мужчина сел за руль иномарки без прав. Его доставили в медицинское учреждение.