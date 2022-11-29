Жителя Иркутской области задержали за убийство 8-летней давности

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина застрелил жертву из ружья в ходе пьяной потасовки



В Иркутской области раскрыли убийство восьмилетней давности, совершённое в деревне Чичкова Усть-Удинского района. Оно произошло в сентябре 2014 года.



- По данным следствия, мужчина распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в другого из оружия, в результате чего 26-летний житель деревни от полученных травм скончался на месте, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Затем мужчина решил скрыть следы преступления. Он завернул убитого в ковёр и на собственном автомобиле вывез неподалёку на берег реки.



Спустя восемь лет подозреваемый был задержан. Им оказался 40-летний неоднократно судимый иркутянин.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время его заключили под стражу.





