Мужчина застрелил жертву из ружья в ходе пьяной потасовки
В Иркутской области раскрыли убийство восьмилетней давности, совершённое в деревне Чичкова Усть-Удинского района. Оно произошло в сентябре 2014 года.
- По данным следствия, мужчина распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в другого из оружия, в результате чего 26-летний житель деревни от полученных травм скончался на месте, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Затем мужчина решил скрыть следы преступления. Он завернул убитого в ковёр и на собственном автомобиле вывез неподалёку на берег реки.
Спустя восемь лет подозреваемый был задержан. Им оказался 40-летний неоднократно судимый иркутянин.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время его заключили под стражу.
Жителя Иркутской области задержали за убийство 8-летней давности
Происшествия, Фото:
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