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Житель Бурятии с пистолетом напал на ломбард

Житель Бурятии с пистолетом напал на ломбард
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Налётчик потребовал деньги и золотые украшения

В Селенгинском районе Бурятии раскрыли разбойное нападение на ломбард, налётчик задержан.

Преступление произошло в городе Гусиноозёрск днём 21 ноября. В полицию днём позвонила директор ломбарда. Взволнованная женщина сообщила о том, что неизвестный в маске и очках, угрожая пистолетом, потребовал деньги из кассы и золотые украшения.

- Установлено, что 35-летний житель Гусиноозёрска, вооружившись пистолетом, приехал в ломбард на такси. Остановившись поодаль, он пешком направился в залоговую организацию. Пригрозив директору оружием, мужчина потребовал деньги и золотые украшения. Женщина не растерялась, закрыла предназначенное для продаж окно перед мужчиной и нажала тревожную кнопку. Злоумышленник испугался и поспешил скрыться без добычи, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

На допросе задержанный рассказал полицейским, что оружие принадлежит знакомому, но хранилось у него. Полицейские пистолет изъяли и направили на баллистическую экспертизу.



Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и наркопреступление. Теперь на него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские, отличившиеся в розыске и задержании подозреваемого, будут представлены к поощрению руководством МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре в Улан-Удэ полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить отделение банка в августе. Посетитель, на котором были надеты медицинская маска и солнцезащитные очки, взял талон и прошёл в кассу. Он протянул кассиру обложку от паспорта, в котором была записка с требованием отдать ему деньги. При этом он вынул из нагрудной сумки и продемонстрировал гранату. Сотрудница банка также не растерялась и нажала тревожную кнопку, так что ограбление оказалось неудачным.

разбой

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