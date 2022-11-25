Житель Бурятии с пистолетом напал на ломбард









Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и наркопреступление. Теперь на него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.



Полицейские, отличившиеся в розыске и задержании подозреваемого, будут представлены к поощрению руководством МВД по Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре в Улан-Удэ



Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и наркопреступление. Теперь на него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские, отличившиеся в розыске и задержании подозреваемого, будут представлены к поощрению руководством МВД по Бурятии.Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре в Улан-Удэ полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить отделение банка в августе . Посетитель, на котором были надеты медицинская маска и солнцезащитные очки, взял талон и прошёл в кассу. Он протянул кассиру обложку от паспорта, в котором была записка с требованием отдать ему деньги. При этом он вынул из нагрудной сумки и продемонстрировал гранату. Сотрудница банка также не растерялась и нажала тревожную кнопку, так что ограбление оказалось неудачным.

В Селенгинском районе Бурятии раскрыли разбойное нападение на ломбард, налётчик задержан.Преступление произошло в городе Гусиноозёрск днём 21 ноября. В полицию днём позвонила директор ломбарда. Взволнованная женщина сообщила о том, что неизвестный в маске и очках, угрожая пистолетом, потребовал деньги из кассы и золотые украшения.- Установлено, что 35-летний житель Гусиноозёрска, вооружившись пистолетом, приехал в ломбард на такси. Остановившись поодаль, он пешком направился в залоговую организацию. Пригрозив директору оружием, мужчина потребовал деньги и золотые украшения. Женщина не растерялась, закрыла предназначенное для продаж окно перед мужчиной и нажала тревожную кнопку. Злоумышленник испугался и поспешил скрыться без добычи, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.На допросе задержанный рассказал полицейским, что оружие принадлежит знакомому, но хранилось у него. Полицейские пистолет изъяли и направили на баллистическую экспертизу.