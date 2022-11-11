В Улан-Удэ бизнесмен с гранатой пытался ограбить банк









Полицейские обнаружили часть выброшенных им после переодевания личных вещей, а также ту самую гранату. По предварительным данным, она оказалась сувенирной.



В содеянном подозреваемый раскаялся.



Ему предъявлено обвинение по статье «Разбой». Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.



В Улан-Удэ полицейские задержали за разбойное нападение мужчину, который пришёл в отделение банка с гранатой. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.Преступление произошло в конце августа. Посетитель, на котором были надеты медицинская маска и солнцезащитные очки, взял талон и прошёл в кассу отделения банка. Он протянул кассиру обложку от паспорта, в котором была записка с требованием отдать ему деньги. При этом он вынул из нагрудной сумки и продемонстрировал гранату.Сотрудница банка не растерялась и нажала тревожную кнопку. Грабитель, заметив это, поспешно скрылся, не осуществив свой план.- Оперативниками была проделана кропотливая работа по установлению и розыску фигуранта. Изучены пути его возможного отхода, просмотрены записи с камер видеонаблюдения различных организаций, мимо которых проходил подозреваемый, установлен маршрут его передвижения. В результате предпринятых усилий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника – 28-летнего горожанина, являющегося индивидуальным предпринимателем. Выяснилось, что молодой человек совершением противоправного деяния планировал решить проблемы в бизнесе. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угоны, кражи и наркопреступления, - сообщили в министерстве внутренних дел.Задержанный признался, что готовился к разбою заранее. Например, подготовил и взял с собой сменную одежду, которую надел на улице после неудавшейся попытки ограбления.