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В Бурятии водитель-алкоголик отправился за решётку

В Бурятии водитель-алкоголик отправился за решётку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Наркологическая экспертиза установила, что мужчина зависим от алкоголя

Житель села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии трижды попался на управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и получил в итоге реальный срок.

- Все преступления были совершены им в период условного осуждения, а третье преступление он совершил после осуждения к обязательным работам и лишению водительских прав за нетрезвое вождение, - сообщили в Тарбагатайском районном суде.

В ходе дознания мужчине была назначена наркологическая экспертиза. Она установила, что он зависим от алкоголя.

Подсудимый свою вину признал в полном объёме, однако это не помогло ему избежать строгого наказания.

С учётом предыдущих приговоров мужчине назначено четыре года лишения свободы (сидеть он будет в колонии-поселении). Также он обязан выплатить штраф в 12 тысяч рублей. После освобождения из мест лишения свободы он в течение пяти лет будет лишён водительских прав.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре в Бурятии стало известно о первой конфискации автомобиля в доход государства у водителя, которого поймали пьяным. Это стало возможным после вступления в силу в июле 2022 года поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Теперь ужесточено наказания для нарушителей ПДД - в том числе стала возможной и конфискация автомобиля за вождение в нетрезвом виде, если до этого водитель уже привлекался по подобной статье.

водители алкогольное опьянение

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