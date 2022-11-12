Наркологическая экспертиза установила, что мужчина зависим от алкоголя
Житель села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии трижды попался на управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и получил в итоге реальный срок.
- Все преступления были совершены им в период условного осуждения, а третье преступление он совершил после осуждения к обязательным работам и лишению водительских прав за нетрезвое вождение, - сообщили в Тарбагатайском районном суде.
В ходе дознания мужчине была назначена наркологическая экспертиза. Она установила, что он зависим от алкоголя.
Подсудимый свою вину признал в полном объёме, однако это не помогло ему избежать строгого наказания.
С учётом предыдущих приговоров мужчине назначено четыре года лишения свободы (сидеть он будет в колонии-поселении). Также он обязан выплатить штраф в 12 тысяч рублей. После освобождения из мест лишения свободы он в течение пяти лет будет лишён водительских прав.
Приговор вступил в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре в Бурятии стало известно о первой конфискации автомобиля в доход государства у водителя, которого поймали пьяным. Это стало возможным после вступления в силу в июле 2022 года поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Теперь ужесточено наказания для нарушителей ПДД - в том числе стала возможной и конфискация автомобиля за вождение в нетрезвом виде, если до этого водитель уже привлекался по подобной статье.
В Бурятии водитель-алкоголик отправился за решётку
Происшествия, Фото:
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