В Бурятии у любителя пьяной езды изъяли автомобиль

Мужчина неоднократно привлекался к ответственности



Житель Кабанского района Бурятии признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».



В судебном заседании установлено, что 39-летний житель села Оймур, ранее судимый за преступление против собственности, в 2014 и 2021 годах привлекался к административной и уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде.



Несмотря на это, он в августе 2022 года он вновь сел за руль в пьяном виде.



- Кабанский районный суд по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 4 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Кроме того, на основании решения суда автомобиль виновного, на котором совершено преступление, обращён в доход государства.



Приговор вступил в законную силу.





