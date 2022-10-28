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В Бурятии у любителя пьяной езды изъяли автомобиль

В Бурятии у любителя пьяной езды изъяли автомобиль
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина неоднократно привлекался к ответственности

Житель Кабанского района Бурятии признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».

В судебном заседании установлено, что 39-летний житель села Оймур, ранее судимый за преступление против собственности, в 2014 и 2021 годах привлекался к административной и уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде.

Несмотря на это, он в августе 2022 года он вновь сел за руль в пьяном виде.

- Кабанский районный суд по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 4 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Кроме того, на основании решения суда автомобиль виновного, на котором совершено преступление, обращён в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.


прокуратура суд приговор

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