Ветер оставил улан-удэнцев без света, воды и тепла

Восстановительные работы продолжаются
Вчера, 21 сентября, в Улан-Удэ разбушевался ветер, порывы которого достигали 22 м/с. Из-за сильного ветра произошло несколько отключений электроэнергии.
Так, в 18:20 электричества лишились жители улиц Подлесная, Семейная, Кедровая, Высоцкого, ДНТ «Градостроитель», микрорайона Аршан. Аварийное отключение коснулось и котельную школы №13 по ул. Радищева, 5а
В 21:10 энергетики запитали котельную. На сегодня, как сообщается в оперативной сводке по городу, работы по подключению продолжаются.
Некоторые дома в Улан-Удэ также временно остались без отопления и горячей воды.
Так, без электроэнергии остались не только жители многоквартирных жилых домов, частного сектора микрорайонов Восточный, Загорск, улиц Родины, Гастелло, Заиграевская, Балдынова, Магистральная, Грибоедова, но и водонасосная станция 3 подъёма «Загорск» МУП «Водоканал», котельная «Ростелеком», центральный тепловой пункт -1, 2 ,3 микрорайона Восточный. В 21:20 из-за с отсутствием холодной воды и снижением уровня баков запаса воды было отключено горячее водоснабжение от котельной Загорска.
Подключение электроэнергии, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения проводилось поэтапно: в 22:35 запитали ул. Туполева; в 22:51 запитали потребителей ул. Родины, Гастелло, Заиграевская, Балдынова, Магистральная; в 22:55 запитали оставшихся потребителей ВНС 3-го подъёма «Загорск» МУП «Водоканал», котельная «Ростелеком», ЦТП -1, 2,3 мкр. Восточный.
Около восьми часов вечера также из-за ветра аварийно отключили электроэнергию потребителям улиц Туполева, Антонова, Хоринская, Краснодонская, Мунгонова, ДНТ «Восход», «Ветеран», «Подсобное хозяйство».
Люди до сих пор сидят без благ цивилизации, в сводке сухо сказано: «Работы продолжаются».
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Улан-Удэ ветер сорвал с крыши роддома крышу. Ветром повалило дерево на улице Набережная, которое упало на проезжую часть. Его быстро убрали сотрудники «Городского лесничества». В селе Илька Заиграевского района дом культуры остался без значительной части крыши.
Ветер оставил улан-удэнцев без света, воды и тепла
Происшествия, Фото:
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