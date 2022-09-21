Сорвало 50% кровли здания
В селе Илька Заиграевского района Бурятии дом культуры остался без значительной части крыши. Сильными порывами ветра сдуло конструкцию на площади 396 кв.метров.
В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что пострадавших нет.
Порывы ветра в Ильке достигали 18 м/с.
- Сильным порывом ветра сорвало 50% кровли здания дома культуры. На данный момент оценивается сумма нанесенного ущерба и подготавливается сметная документация для ремонта кровли дома культуры села Илька, - цитирует «Заиграево-инфо» и.о начальника управления культуры Любовь Гуленкову.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня днём в Улан-Удэ ветром сорвало часть крыши городского перинатального центра. Порывы ветра в столице Бурятии доходили до 22 м/с.
В Бурятии с дома культуры ветром сдуло крышу
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Порывы ветра доходили до 22 м/с
Они нанесли ущерб почти на 10 миллионов рублей
Женщина стащила кошелёк в аптеке
Пожар случился ночью
Скрываясь от следствия, мужчина поменял персональные данные
Ещё три человека получили травмы
Приговор вынес Советский районный суд
Возгорание предотвратили благодаря охранной сигнализации и пожарному извещателю
Юноша переходил дорогу не по «зебре»
Два года отец делал нерегулярные выплаты
Перед судом предстанут четверо обвиняемых
Пожар бушевал на площади 400 кв. метров
В аварии есть пострадавший
Грабителя поймали росгвардейцы
Водителя госпитализировали