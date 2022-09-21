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В Бурятии с дома культуры ветром сдуло крышу

В Бурятии с дома культуры ветром сдуло крышу
Происшествия,  Фото:"Заиграево-инфо"
Сорвало 50% кровли здания

В селе Илька Заиграевского района Бурятии дом культуры остался без значительной части крыши. Сильными порывами ветра сдуло конструкцию на площади 396 кв.метров.

В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что пострадавших нет.

Порывы ветра в Ильке достигали 18 м/с.

- Сильным порывом ветра сорвало 50% кровли здания дома культуры. На данный момент оценивается сумма нанесенного ущерба и подготавливается сметная документация для ремонта кровли дома культуры села Илька, - цитирует «Заиграево-инфо» и.о начальника управления культуры Любовь Гуленкову.

Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня днём в Улан-Удэ ветром сорвало часть крыши городского перинатального центра. Порывы ветра в столице Бурятии доходили до 22 м/с.


ветер дом культуры

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