Мужчину задержали росгвардейцы
В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину с наркотиками. Произошло это, когда группа задержания патрулировала Советский район.
Возле автовокзала росгвардейцы заметили подозрительного мужчину. Он приставал к гражданам, шатался и нарушал общественный порядок.
- В ходе установления личности, выяснилось, что у 45-летнего мужчины никогда не было паспорта. Подозрительного мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе досмотра у подозреваемого обнаружили в правом носке полиэтиленовый свёрток с травянистой массой, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Изъятое отправлено на экспертизу, но сомнений, что это наркотики, нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях росгвардейцы решили проверить подозрительного мужчину на берегу реки Уда. Однако он занервничал при виде сотрудников, выбросил у них на глазах шприц с «солью» и попытался сбежать.
В Улан-Удэ у шатавшегося мужчины нашли наркотики
Происшествия, Фото:
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