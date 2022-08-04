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В Улан-Удэ мужчина выбросил «соль» перед росгвардейцами

В Улан-Удэ мужчина выбросил «соль» перед росгвардейцами
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Инцидент произошёл на берегу Уды

Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, отрабатывая ориентировку, приехала на улицу Трубачеева. На берегу реки Уда сотрудники обратили внимание на двух подозрительных мужчин.

Когда росгвардейцы начали подходить к ним, один из мужчин выбросил на землю шприц и пустился наутёк. Однако росгвардейцы его догнали и задержали.

В шприце находилось жидкое вещество коричневого цвета. Позже экспертиза установила, что это опасный синтетический народ, который по-простому называют «солью».

- 43-летний подозреваемый был передан прибывшим на место сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне похожий случай произошёл в Улан-Удэ с приехавшим из Заиграевского района парнем. Он запаниковал, когда к нему подошли росгвардейцы, и выбросил на землю свёрток с гашишным маслом.


наркотики Росгвардия

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