В Улан-Удэ возбудили уголовное дело из-за потушенного Вечного огня



- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества», - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии. – В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых молодых людей, их розыск и задержание.



Отметим, по этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа до трёх миллионов рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо принудительные работы до трёх лет, либо лишение свободы до трёх лет.

