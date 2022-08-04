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В Улан-Удэ возбудили уголовное дело из-за потушенного Вечного огня

В Улан-Удэ возбудили уголовное дело из-за потушенного Вечного огня
Происшествия, 
Молодые люди, совершившие акт вандализма, объявлены в розыск

В Улан-Удэ возбудили уголовное дело после того, как на Мемориале Победы неизвестный потушил Вечный огонь, залив его водой.

Как сообщал «Байкал-Daily», акт вандализма произошёл вечером 3 августа. Поскольку Мемориал находится под видеонаблюдением, произошедшее сняла камера. Два молодых человека приблизились к Вечному огню, после чего один из них целенаправленно залил пламя жидкостью из бутылки. Затем с места они скрылись. 

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества», - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии. – В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых молодых людей, их розыск и задержание.

Отметим, по этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа до трёх миллионов рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо принудительные работы до трёх лет, либо лишение свободы до трёх лет. 

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