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В Улан-Удэ вандал затушил Вечный огонь на Мемориале Победы

В Улан-Удэ вандал затушил Вечный огонь на Мемориале Победы
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Заявление уже подано в полицию

3 августа в 9 часов вечера в Улан-Удэ неизвестный молодой человек затушил Вечный огонь на Мемориале Победы. Видео с камеры наблюдения, запечатлевшей акт вандализма, появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».

Подойдя к Вечному огню, парень целенаправленно вылил на него жидкость из бутылки, из-за чего огонь погас. После чего он как ни в чём не бывало покинул Мемориал.

 
Мотивы произошедшего остаются неизвестными.

Около 22:30 сотрудники комбината по благоустройству восстановили работу Вечного огня. Утром в полицию было направлено заявление для установления личности вандала.

Вечный огонь в центре Улан-Удэ не раз подвергался нападкам вандалов. Один из последних таких инцидентов был в марте этого года, когда две 15-летние школьницы прикурили от пламени Вечного огня. Тогда следователи возбудили уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма».

Одно из самых громких происшествий случилось в 2015 году. Бывший военный поджёг венки и основательно повредил Мемориал. Суд приговорил его к 1 году и 4 месяцам колонии-поселении. Его также обязали заплатить около 500 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.

На Мемориале Победы также разбивали бетонные вазы, возле Вечного огня грелись замёрзшие люди. Но такое целенаправленное погашение пламени, произошло, пожалуй, впервые. 
вандализм вечный огонь

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