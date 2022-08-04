В Улан-Удэ вандал затушил Вечный огонь на Мемориале Победы





3 августа в 9 часов вечера в Улан-Удэ неизвестный молодой человек затушил Вечный огонь на Мемориале Победы. Видео с камеры наблюдения, запечатлевшей акт вандализма, появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».Подойдя к Вечному огню, парень целенаправленно вылил на него жидкость из бутылки, из-за чего огонь погас. После чего он как ни в чём не бывало покинул Мемориал.