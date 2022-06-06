ДТП произошло на автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита
Вчера днём, 5 июня, в Хоринском районе Бурятии произошло ДТП, в результате которого пострадал ребёнок. Девочка 2013 года рождения получила травмы в опрокинувшемся автомобиле «Тойота Филдер».
- Женщина 1984 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Филдер», на автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита в четырёх километрах от села Удинск, по предварительным данным, не справилась с рулевым управлением. Она совершила съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием автомобиля, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП девочка с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в субботу, 4 июня, в Кяхтинском районе в опрокинувшемся авто погиб 56-летний пассажир.
В Бурятии в перевернувшейся машине пострадала девочка
Происшествия, Фото:
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